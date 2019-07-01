Клуб Великої двадцятки зібрався, щоб обговорити проблеми світової економіки, геополітики, кібербезпеки та екології. Серед топ-тем торговельне перемир’я між Вашингтоном та Пекіном, політична криза у Венесуелі, ядерна загроза Ірану та КНДР, війна у Сирії та Україні, міжнародний тероризм, а також засмічення пластиком світового океану.

Російський президент традиційно запізнився, а дехто взагалі не долетів. На шляху до Осаки у літаку, що супроводжував борт президента Бразилії Жаіра Болсонару, митники знайшли 39 кг кокаїну. Усе сталось під час транзитної посадки у Севільї.

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Але багато хто переживав за іншу гостю саміту – Ангелу Меркель. Напередодні зустрічі лідерів Великої двадцятки її знову схопили судоми.

А от на зустріч з Трампом Путін прийшов вчасно. З огляду на геополітичне протистояння Вашингтона та Москви це рандеву було справжньою інтригою.

Після кожної зустрічі Трампа з Путіним традиційно виникають підозри: чи не стануть Донбас та Крим розмінною монетою у стосунках Білого Дому та Кремля. Адже Росія має вплив на такі чутливі для США точки як Іран, Сирія, Венесуела та КНДР.

Тому очевидно, що в українському питанні поки що зберігатиметься статус-кво, а сторони діятимуть обережно. Під час саміту Меркель, Макрон і Путін домовились і далі співпрацювати у Нормандському форматі і підтвердили готовність зустрітись на найвищому рівні.

Тереза Мей жорстко говорила Путіну про необхідність негайного звільнення українських моряків. Згадала і про Солсбері.

Єдине місце, де лідери могли більш-менш розслабитись – це гала-вечеря у Осакському палаці, куди Путін несподівано прийшов із власним термо-кухолем.