PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Пока есть чем заняться: Путин об уходе из политики

Президент России Владимир Путин рассказал уйдет ли из политики после 2024 года.

Пока есть чем заняться: Путин об уходе из политики

Президент РФ Владимир Путин отметил, что еще рано говорить о завершении его политической карьеры после 2024 года.

– Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы, – заявил Путин.

Читайте: Путин готов к переговорам с Зеленским при одном условии

По его словам, ему сейчас есть чем заняться, в том качестве, в котором он находится.

Также он добавил, что ему не удается реализовывать свои планы по развитию страны через экономические реалии, с которыми приходится сталкиваться России.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп поднимал вопрос украинских моряков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, однако решение пока не приняли.

Источник: Corriere della Sera

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Папа Римский встретится с Путиным – будут говорить об Украине
Путин готов к переговорам с Зеленским при одном условии
Европейские игры 2019: появилось видео с реакцией Путина на гимн Украины
У Путина назвали условие для встречи с Зеленским
Встреча Зеленского и Путина вполне реальна – Данилюк
Это лицемерие – Элтон Джон о словах Путина про ЛГБТ
Встреча Трампа и Путина: вопрос украинских моряков сделали приоритетным
Макрон и Путин обговорили на G20 Украину и нормандский формат
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка