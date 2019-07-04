Президент России Владимир Путин рассказал уйдет ли из политики после 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что еще рано говорить о завершении его политической карьеры после 2024 года.

– Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы, – заявил Путин.

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По его словам, ему сейчас есть чем заняться, в том качестве, в котором он находится.

Также он добавил, что ему не удается реализовывать свои планы по развитию страны через экономические реалии, с которыми приходится сталкиваться России.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп поднимал вопрос украинских моряков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, однако решение пока не приняли.

Источник: Corriere della Sera