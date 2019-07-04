Президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог с Владимиром Зеленским возможен, если его украинский коллега пойдет на прямые переговоры с боевиками на Донбассе.

Риторика Владимира Путина неизменна – он хочет, чтобы украинские власти разговаривали с главарями террористов “ЛДНР”.

– Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. В том числе – вступит в прямые контакты со своими согражданами на Донбассе, перестанет называть их сепаратистами, – сказал Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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Хозяин Кремля в очередной раз вспомнил Минские соглашения, которые Россия сама никогда не выполняла, не считая себя стороной конфликта.

На днях Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков на родину.

Источник: Кремль