PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Путин готов к переговорам с Зеленским при одном условии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что диалог с Владимиром Зеленским возможен, если его украинский коллега пойдет на прямые переговоры с боевиками на Донбассе.

путін

Риторика Владимира Путина неизменна – он хочет, чтобы украинские власти разговаривали с главарями террористов “ЛДНР”.

– Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. В том числе – вступит в прямые контакты со своими согражданами на Донбассе, перестанет называть их сепаратистами, – сказал Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Читайте: У Путина назвали условие для встречи с Зеленским

Хозяин Кремля в очередной раз вспомнил Минские соглашения, которые Россия сама никогда не выполняла, не считая себя стороной конфликта.

На днях Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом вернуть украинских моряков на родину.

Источник: Кремль

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Оружия в районе Станицы Луганской больше нет: ОБСЕ предоставила доказательства
Война на Донбассе: пять украинских военных ранены
Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому с просьбой отозвать Куницкого
Канонада на окраинах Марьинки: как российские боевики воплощают в жизнь Минские соглашения
Реформы, военная поддержка и кинопроизводство: о чем говорил Зеленский в Канаде
Канада запретила въезд жителям Донбасса с российскими паспортами
Украина готова к новой программе с МВФ после формирования правительства – Зеленский
Украина и Канада договорились упростить визовый режим
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка