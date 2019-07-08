Георгия Габунию, грузинского журналиста, оскорбившего Владимира Путина в эфире, отстранили от работы.

Грузинского журналиста Георгия Габунию, который обматерил президента России Владимира Путина в эфире, отстранили на два месяца от работы.

Орган самоуправления телеканала Рустави 2 пересмотрел свою инициативу программы Постскриптум и копию текста журналиста Георгия Габунии, написанного во вступительной части программы.

Учитывая это, было принято решение об отстранении Георгия Габунии на два месяца. Ограничение распространяется на все программы, которые он готовит или, где выступает ведущим.

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Напомним, телеведущий грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния больше минуты материл на русском языке президента РФ Владимира Путина.

Инцидент произошел в эфире авторской программы журналиста Постскриптум.

Источник: Рустави 2

Фото: Giorgi Gabunia