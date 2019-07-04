В Риме община украинцев протестовала против визита Владимира Путина.

В Риме община украинцев собралась на митинг, чтобы выразить свое возмущение визитом в итальянскую столицу президента РФ Владимира Путина.

Полсотни украинцев пришли на площадь Бокка делла Верити, где выкрикивали лозунги: “Putin, go home”, “Путин, руки прочь от Украины!”.

По словам участников акции, община собралась, чтобы напомнить итальянской власти, что Путин – это “диктатор, который оккупировал часть независимой Украины”.

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– Выглядит, что в Италии забыли, что в Европе идет война, а ее инициатором является именно Путин, – отметил во время выступления Олесь Городецкий.

Как сообщалось, Путин во время визита в Рим посетил Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском.

Фото: Радио Свобода