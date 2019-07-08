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Грузинського журналіста Габунію відсторонили від роботи після образи Путіна

Георгія Габунію, грузинського журналіста, який образив Володимира Путіна в ефірі, відсторонили від роботи.

Грузинського журналіста Габунію відсторонили від роботи після образи Путіна

Грузинського журналіста Георгія Габунію, який обматюкав президента Росії Володимира Путіна в ефірі, відсторонили на два місяці від роботи.

Орган самоуправління телеканалу Руставі 2 переглянув власну ініціативу програми Постскриптум і копію тексту журналіста Георгія Габунії, написаного у вступній частині програми.

Враховуючи це, було ухвалено рішення про відсторонення Георгія Габунії на два місяці. Обмеження поширюється на всі програми, які він готує або, де виступає ведучим.

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Нагадаємо, телеведучий грузинського телеканалу Руставі 2 Георгій Габунія більше хвилини матюкав російською мовою президента РФ Володимира Путіна.

Інцидент стався в ефірі авторської програми журналіста Постскриптум.

Джерело: Руставі 2

Фото: Giorgi Gabunia

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