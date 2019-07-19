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Факты / Мир

Новая глава Еврокомиссии призвала ЕС не отказываться от санкций против РФ

Евросоюз должен сохранять санкционную политику в отношении России.

Новая глава Еврокомиссии призвала ЕС не отказываться от санкций против РФ

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу нужно сохранять санкции против Российской Федерации.

По ее словам, сейчас страны Европы наблюдают враждебное отношение со стороны РФ.

– Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать санкции и, в то же время, предлагать диалог, – сказала глава Еврокомиссии.

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Урсула фон дер Ляйен добавила, что среди примеров враждебного отношения России можно назвать попытки максимально разделить Европу, а также нарушение международных законов и аннексию Крыма.

К слову, на рассмотрение Конгресса США внесли проект закона, которым вводятся новые санкции против РФ.

Источник: La Repubblica

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