Евросоюз должен сохранять санкционную политику в отношении России.

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу нужно сохранять санкции против Российской Федерации.

По ее словам, сейчас страны Европы наблюдают враждебное отношение со стороны РФ.

– Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать санкции и, в то же время, предлагать диалог, – сказала глава Еврокомиссии.

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Урсула фон дер Ляйен добавила, что среди примеров враждебного отношения России можно назвать попытки максимально разделить Европу, а также нарушение международных законов и аннексию Крыма.

К слову, на рассмотрение Конгресса США внесли проект закона, которым вводятся новые санкции против РФ.

Источник: La Repubblica