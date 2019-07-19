PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

За украинских моряков: в Конгресс США внесли новый проект санкций против России

Депутаты Конгресса США внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и суден.

За украинских моряков: в Конгресс США внесли новый проект санкций против России

В Конгресс США внесли законопроект с новым пакетом санкций против России за захват украинских моряков и кораблей.

– Этот законопроект – мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны.

Призываем коллег поддержать этот законопроект, а Россию – немедленно освободить украинских моряков, – говорится в заявлении авторов законопроекта.

В новом проекте закона авторы предлагают ввести санкции против влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три корабля.

Читайте: Конгресс США одобрил новые санкции против России

Члены Конгресса США призывают международное сообщество не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире.

Напомним, секторальные и крымские санкции Европейского Союза против России будут продлены.

Источник: Укринформ

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Конгресс США одобрил новые санкции против России
Санкции ЕС против России будут продлены – Зеленский
Италия работает над отменой санкций против РФ
В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию, осуждающую возврат РФ в ПАСЕ
Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине $300 млн военной помощи
ЕС продлил экономические санкции против России
Возвращение России в ПАСЕ: Украина приостанавливает участие в Ассамблее и готовит жесткую реакцию
Проиграли бой, а не войну: почему возвращение России в ПАСЕ – это не критично
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка