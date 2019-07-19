Депутаты Конгресса США внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и суден.

В Конгресс США внесли законопроект с новым пакетом санкций против России за захват украинских моряков и кораблей.

– Этот законопроект – мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот законопроект, а Россию – немедленно освободить украинских моряков, – говорится в заявлении авторов законопроекта.

В новом проекте закона авторы предлагают ввести санкции против влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три корабля.

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Члены Конгресса США призывают международное сообщество не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире.

Напомним, секторальные и крымские санкции Европейского Союза против России будут продлены.