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Факты / Мир

В Грузии уволили гендиректора канала, где ведущий обругал Путина

Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Нику Гварамию уволен после инцидента с ведущим канала, который обругал Путина в прямом эфире.

Парламент Грузії

Генерального директора Рустави-2 Нику Гварамия уволили сразу же после того, как владельцем телеканала снова стал бизнесмен Кибар Халваши.

Ника Гварамия подчеркнул, что контракт с телеканалом у него подписан до 31 декабря 2020 года и он не собирается никуда уходить.

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Он заявил о политических причинах своего увольнения, подчеркнув, что глава МИД России Сергей Лавров и президент России Владимир Путин требовали закрыть телеканал.

Решение об увольнении Гварамии опубликован на сайте Министерства юстиции Грузии.

Напомним, 8 июля Георгия Габунию, грузинского журналиста, оскорбившего Владимира Путина в эфире, отстранили от работы.

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