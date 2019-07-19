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У Грузії звільнили гендиректора каналу, де ведучий облаяв Путіна

Генеральний директор грузинського телеканалу Руставі-2 Ніка Гварамія звільнено після інциденту з ведучим каналу, який облаяв Путіна у прямому ефірі.

Парламент Грузії

Генерального директора Руставі-2 Ніку Гварамію звільнили відразу ж після того, як власником телеканалу знову став бізнесмен Кібар Халваші.

Ніка Гварамія зазначив, що контракт з телеканалом у нього підписаний до 31 грудня 2020 року і він не збирається нікуди йти.

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Він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова МЗС Росії Сергій Лавров і президент Росії Володимир Путін вимагали закрити телеканал.

Рішення щодо звільненння Гварамії опубліковано на сайті Міністерства юстиції Грузії.

Нагадаємо, 8 липня Георгія Габунію, грузинського журналіста, який образив Володимира Путіна в ефірі, відсторонили від роботи.

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