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Факты / Мир

Конгресс США одобрил новые санкции против России

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает дополнительные санкции против Российской Федерации.

Конгресс США одобрил новые санкции против России

Конгресс США ввел ограничительные меры в отношении российского суверенного долга. Причиной новых санкций стало российское вмешательство в американские выборы президента.

– Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет осуществлять новые соглашения с российским суверенным долгом, – заявил демократ от штата Калифорния Брэд Шерман, один из инициаторов поправки.

В частности, поправка предусматривает механизм для снятия этих санкций. Это произойдет в том случае, если администрация США придет к выводу, что РФ может не вмешиваться в американские выборы – по крайней мере в ходе одного избирательного цикла.

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За умови затвердження законопроекту нижньою палатою Конгресу, поправка перейде на узгодження законодавцями обох палат, перш ніж весь проект оборонного бюджету подадуть на підпис Дональду Трампу.

Нагадаємо, секторальные и крымские санкции Европейского Союза против России будут продлены.

Источник: C-Span

Фото: Dreamstime

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