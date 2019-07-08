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Факти / Україна / Політика

Санкції ЄС проти Росії будуть продовжені – Зеленський

Секторальні і кримські санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені.

Санкції ЄС проти Росії будуть продовжені – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що секторальні і кримські санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені на 12 і 6 місяців відповідно.

– Я радий сьогодні почути від наших європейських друзів, що їх позиція щодо поведінки РФ залишається чіткою і незмінною. Санкції будуть продовжені, – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що санкційна політика повинна бути продовжена до повного виконання Мінських домовленостей, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

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– Будь ласка, не думайте, що санкції – це моє улюблене слово. Моє улюблене слово – мир. А санкційна політика – це останній цивілізований інструмент для його настання, – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести зустріч у Мінську.

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