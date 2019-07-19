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За українських моряків: у Конгрес США внесли новий проект санкцій проти Росії

Депутати Конгресу США внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден.

За українських моряків: у Конгрес США внесли новий проект санкцій проти Росії

У Конгрес США внесли законопроект з новим пакетом санкцій проти Росії за захоплення українських моряків та суден.

– Цей законопроект – потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху й суверенітету своєї країни.

Закликаємо колег підтримати цей законопроект, а Росію – негайно звільнити українських моряків, – сказано у заяві авторів законопроекту.

У новому проекті закону автори пропонують запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не будуть звільнені всі 24 моряки та три захоплені судна.

Читайте: Конгрес США схвалив нові санкції проти Росії

Члени Конгресу США закликають міжнародне співтовариство не стояти осторонь, коли Росія розширює свою агресію в Європі та в усьому світі.

Нагадаємо, секторальні і кримські санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені.

Джерело: Укрінформ

Фото: Pexels

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