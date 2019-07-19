Депутати Конгресу США внесли на розгляд Палати представників проект закону, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден.

У Конгрес США внесли законопроект з новим пакетом санкцій проти Росії за захоплення українських моряків та суден.

– Цей законопроект – потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху й суверенітету своєї країни. Закликаємо колег підтримати цей законопроект, а Росію – негайно звільнити українських моряків, – сказано у заяві авторів законопроекту.

У новому проекті закону автори пропонують запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не будуть звільнені всі 24 моряки та три захоплені судна.

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Члени Конгресу США закликають міжнародне співтовариство не стояти осторонь, коли Росія розширює свою агресію в Європі та в усьому світі.

Нагадаємо, секторальні і кримські санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені.