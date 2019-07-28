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Факти / Світ / Росія

Госпіталізація Навального: лікар політика підозрює отруєння хімікатами

У російського опозиціонера Олексія Навального, якого вранці госпіталізували зі спецприймальника до лікарні №64, швидше за все, отруєння хімічною речовиною, а не алергія.

Олексій Навальний

Лікар Олексія Навального Анастасія Васильєва стверджує, що її пацієнта отруїли.

– Я як лікар, яка лікувала важкий опік поверхні ока у Олексія два роки тому – можу з упевненістю заявити, що і в 2017 році, і зараз – це результат шкідливої ​​дії невизначених хімічних речовин. Ніякої алергії у Олексія немає і ніколи не було, – уточнила вона.

За її словами, оглядати опозиціонера їй довелося через двері – керівництво лікарні імені Виноградова відмовилося пропускати до Навального для повноцінного огляду.

Вона виявила у нього виражений набряк та різку гіперемію верхніх та нижніх повік, ділянки навколо очей, гнійні виділення з правої кон’юнктивальної порожнини, виражений свербіж, множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей та ліктьових згинів рук, що свідчить про гострий токсичний керато-кон’юнктивіт та дерматитзагальну інтоксикацію (ураження шкірних покривів тіла).

– Ми не можемо відкидати токсичне ушкодження шкіри і слизових оболонок невідомою хімічною речовиною за допомогою якоїсь “третьої особи”, – написала Васильєва.

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Вона закликала правоохоронні органи відправити на хімічну експертизу постільну білизну Навального, а також шкіру і волосся.

Нагадаємо, 27 липня поліція затримала більше 1300 учасників мітингу у Москві на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму, з яких 42 неповнолітніх та 18 співробітників ЗМІ.

Джерело: Анастасия Васильева

Фото: Алексей Навальный

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