Джеффри Эпштейн умер в камере тюрьмы, не дождавшись рассмотрения суда по его обвинению в торговле людьми и педофилии.

Миллиардера Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере тюрьмы в Нью-Йорке.

Его тело было обнаружено в 07.30 по местному времени в субботу, 9 августа.

Американский финансист был заключен по обвинению в торговле людьми и педофилии и ожидал судебного разбирательства в своем деле.

Эпштейн не признал себя виновным в сутенерстве и принуждении нескольких десятков несовершеннолетних к проституции.

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Миллиардера держали за решеткой без возможности внесения залога.

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла проект закона охимической кастрации педофилов.

Источник: BBC