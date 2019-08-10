В нескольких городах Сибири провели протесты в знак солидарности с Москвой.
В Томске, Новосибирске, Красноярске и других российских городах прошли акции, на которых требовали провести свободные выборы и освободить политзаключенных.
На протесты в разных городах собрались по несколько сотен человек.
Они скандировали лозунги: Мы здесь власть, Это наш город, Не забудем, не простим.
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Также согласованная акция протеста проходит в Хабаровске, где к выборам не допустили нескольких независимых кандидатов.
Субботний день в центре Новосибирска #допускай pic.twitter.com/2OXbCEV0iv
— радостижизни (@yaizlesuvishla) August 10, 2019
Еще один такой митинг состоится в Москве, однако в этот раз его согласовали с местными властями.
Напомним, во время предыдущего протеста в Москве, который состоялся 3 августа, задержали несколько сотен человек.
Фото: Радости жизни