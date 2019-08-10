В нескольких городах Сибири провели протесты в знак солидарности с Москвой.

В Томске, Новосибирске, Красноярске и других российских городах прошли акции, на которых требовали провести свободные выборы и освободить политзаключенных.

На протесты в разных городах собрались по несколько сотен человек.

Они скандировали лозунги: Мы здесь власть, Это наш город, Не забудем, не простим.

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Также согласованная акция протеста проходит в Хабаровске, где к выборам не допустили нескольких независимых кандидатов.

Еще один такой митинг состоится в Москве, однако в этот раз его согласовали с местными властями.

Напомним, во время предыдущего протеста в Москве, который состоялся 3 августа, задержали несколько сотен человек.

Фото: Радости жизни