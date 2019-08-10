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Факты / Мир / Россия

Протесты в Москве: в Telegram опубликовали личные данные участников акции

В одном из каналов Telegram появились личные данные лиц, принимавших участие в протестах в Москве.

Протесты в Москве: в Telegram опубликовали личные данные участников акции

Накануне новой волны протестов в Москве Telegram-канал Товарищ майор опубликовал личные данные 3,2 тыс. человек, которые присутствовали на предыдущих митингах.

Кроме протестующих, в базе находятся данные журналистов, которые были на акциях в Москве 27 июля и 3 августа.

– Трех журналистов, данные которых оказались в базе, полиция остановила перед акцией и обязала подписать предостережение, переписав паспортные данные, – говорится в сообщении.

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В файле также есть данные задержанных протестующих и независимых кандидатов в Мосгордуму, которые призывали устроить указанные акции.

Информация об адресе одного из кандидатов Дмитрия Гудкова не соответствует действительности. Однако она соответствует тем сведениям, которые он специально назвал полицейским.

База с личными данными была создана 27 июля и дополнена 9 августа. Позже соответствующий пост удалили.

К слову, из-за избиения протестующих в Москве планируют пересмотреть возвращение РФ в ПАСЕ.

Источник: Медуза

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