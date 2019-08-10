У кількох містах Сибіру провели протести на знак солідарності з Москвою.

У Томську, Новосибірську, Красноярську та інших російських містах пройшли акції, на яких вимагали провести вільні вибори і звільнити політв’язнів.

На протести в різних містах зібралися по кілька сотень осіб.

Вони скандували гасла: Ми тут влада, Це наше місто, Не забудемо, не пробачимо.

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Також узгоджена акція протесту проходить в Хабаровську, де до виборів не допустили кількох незалежних кандидатів.

Ще один такий мітинг відбудеться у Москві, однак цього разу його погодили з місцевою владою.

Нагадаємо, під час попереднього протесту в Москві, який відбувся 3 серпня, затримали кілька сотень осіб.

Фото: Радости жизни