В случае так называемого жесткого Brexit США поддержат Великобританию.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные штаты поддержат Великобританию, если страна решит провести выход из ЕС без сделки.
– Если таково решение британского руководства, мы его поддержим, вот что я стараюсь донести. Мы с вами, – сказал Болтон.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп хотел бы увидеть успешный Brexit 31 октября 2019 года.
Читайте: Зеленский впервые поговорил по телефону с премьером Великобритании Джонсоном
Соединенные штаты также помогут в смягчении выхода из ЕС и заключат соглашение о свободной торговле с Великобританией.
Более сложные вопросы планируют решать позже.
К слову, Великобритания собирается провести Brexit вне зависимости от того, будет ли сделка с Евросоюзом.
Источник: Irish Times