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Факты / Мир

США готовы поддержать Brexit без соглашения с ЕС

В случае так называемого жесткого Brexit США поддержат Великобританию.

Brexit

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные штаты поддержат Великобританию, если страна решит провести выход из ЕС без сделки.

– Если таково решение британского руководства, мы его поддержим, вот что я стараюсь донести. Мы с вами, – сказал Болтон.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп хотел бы увидеть успешный Brexit 31 октября 2019 года.

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Соединенные штаты также помогут в смягчении выхода из ЕС и заключат соглашение о свободной торговле с Великобританией.

Более сложные вопросы планируют решать позже.

К слову, Великобритания собирается провести Brexit вне зависимости от того, будет ли сделка с Евросоюзом.

Источник: Irish Times

Фото: Dreamstime

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