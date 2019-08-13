В случае так называемого жесткого Brexit США поддержат Великобританию.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные штаты поддержат Великобританию, если страна решит провести выход из ЕС без сделки.

– Если таково решение британского руководства, мы его поддержим, вот что я стараюсь донести. Мы с вами, – сказал Болтон.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп хотел бы увидеть успешный Brexit 31 октября 2019 года.

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Соединенные штаты также помогут в смягчении выхода из ЕС и заключат соглашение о свободной торговле с Великобританией.

Более сложные вопросы планируют решать позже.

К слову, Великобритания собирается провести Brexit вне зависимости от того, будет ли сделка с Евросоюзом.

Источник: Irish Times