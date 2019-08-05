Президент Украины Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора поздравил Бориса Джонсона с убедительной победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

Он поблагодарил британское правительство за неизменную позицию поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

Читайте: Посол сказала, когда Зеленский встретится с Джонсоном

Владимир Зеленский и Борис Джонсон также обсудили развитие украинско-британских двусторонних отношений после выхода Великобритании из состава ЕС и необходимость усиления контактов на высшем уровне.

Напомним, 24 июля Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.