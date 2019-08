Окровавленный мужчина прыгал на автомобиле Mercedes с криками Аллаху Акбар.

Пострадавшую с колотой раной нашли возле гостиницы медики. Ее госпитализировали в больницу в стабильном состоянии.

Читайте: Резня в Киеве: возле киоска ранены два человека

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp

— Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019