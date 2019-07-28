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Факты / Происшествия

Резня в Киеве: возле киоска ранены два человека

На Русановских садах в Киеве конфликт между двумя компаниями перерос в поножовщину. Один из мужчин достал нож и ранил двух человек.

Різня у Києві

Свидетели конфликта, который произошел на Русановских садах возле торгового киоска между двумя пьяными компаниями, вызвали полицию.

Они также задержали нападавших, ранивших двух мужчин.

– В разгар спора один из мужчин достал нож и ранил обоих оппонентов. Поняв, что натворили, оба нападавших пытались сбежать, однако свидетели происшествия догнали их и вызвали полицию, – говорится в сообщении.

Сейчас двое киевлян, 38 и 39 лет, находятся в больнице с проникающим ранением груди и живота, а также с колото-резаными ранами тела.

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Подозреваемых задержали. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ – Хулиганство. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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Резня в Киеве: возле киоска ранены два человека / 2 фотографии

Напомним, в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянениянанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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