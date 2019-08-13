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Факти / Світ

У Сіднеї чоловік поранив перехожу жінку ножем у спину з вигуками Аллагу акбар

У Сіднеї невідомий вдарив жінку ножем у спину та намагався поранити інших перехожих.

різанина сідней

Закривавлений чоловік стрибав на автомобілі Mercedes з криками Аллагу акбар.

Постраждалу з колотою раною знайшли біля готелю медики. Її госпіталізували до лікарні у стабільному стані.

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Перехожим вдалося затримати зловмисника. Інспектор Гевін Вуд повідомив, що чоловік здійснював багаторазові спроби різати інших людей, але вони були невдалими.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Фастові чоловік напав на дружину з ножем і порізав їй горло.

Джерело: 7news

Фото: ABC

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