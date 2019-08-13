У Сіднеї невідомий вдарив жінку ножем у спину та намагався поранити інших перехожих.

Закривавлений чоловік стрибав на автомобілі Mercedes з криками Аллагу акбар.

Постраждалу з колотою раною знайшли біля готелю медики. Її госпіталізували до лікарні у стабільному стані.

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Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp — Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019

Перехожим вдалося затримати зловмисника. Інспектор Гевін Вуд повідомив, що чоловік здійснював багаторазові спроби різати інших людей, але вони були невдалими.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Фастові чоловік напав на дружину з ножем і порізав їй горло.

Джерело: 7news

Фото: ABC