У Сіднеї невідомий вдарив жінку ножем у спину та намагався поранити інших перехожих.
Закривавлений чоловік стрибав на автомобілі Mercedes з криками Аллагу акбар.
Постраждалу з колотою раною знайшли біля готелю медики. Її госпіталізували до лікарні у стабільному стані.
Читайте: Різанина у Києві: біля кіоску поранено двох людей
Just witnessed incredible bravery from members of the public and @FRNSW officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. @7NewsSydney pic.twitter.com/wNKatejHVp
— Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019
Перехожим вдалося затримати зловмисника. Інспектор Гевін Вуд повідомив, що чоловік здійснював багаторазові спроби різати інших людей, але вони були невдалими.
Раніше Факти ICTV писали про те, що у Фастові чоловік напав на дружину з ножем і порізав їй горло.
Джерело: 7news
Фото: ABC