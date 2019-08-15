PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Отруєння Скрипаля: Новачок знайшли в крові ще одного поліцейського

Поліція Великої Британії повідомила про виявлення слідів Новачка в крові у ще одного поліцейського.

Отруєння Скрипаля: Новачок знайшли в крові ще одного поліцейського

Сліди речовини нервово-паралітичної дії Новачок знайшли в крові ще одного поліцейського, який брав участь в операції в Солсбері після отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Детективи з контртерористичного підрозділу поліції, які займаються розслідуванням, підтвердили, що речовину знайшли у співробітника поліції графства Вілтшир

Читайте: Отруєння Скрипаля: залишки Новачка могли вбити тисячі людей

Працівник поліції успішно пройшов курс лікування та повернувся до роботи.

Загалом від впливу Новачка постраждали двоє поліцейських.

Раніше Факти ICTV писали про те, хто стоїть за хіматакою в Солсбері.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кращий серед 33 офіцерів з 22 країн: історія британського випускника Артема Бараненка
Мучився 8 днів: у британця на операції в горлі застрягли зубні протези
США готові підтримати Brexit без угоди з ЄС
Запасаються їжею в очікуванні Brexit: британці масово скуповують продукти
Українець став найкращим випускником Королівської академії Великої Британії
У Великій Британії масово відключили електрику
Некоролівська поведінка: принцеса Шарлотта показала язик замість привітання
Велика Британія спростить імміграційні закони для науковців – Борис Джонсон
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка