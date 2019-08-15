Поліція Великої Британії повідомила про виявлення слідів Новачка в крові у ще одного поліцейського.
Сліди речовини нервово-паралітичної дії Новачок знайшли в крові ще одного поліцейського, який брав участь в операції в Солсбері після отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.
Детективи з контртерористичного підрозділу поліції, які займаються розслідуванням, підтвердили, що речовину знайшли у співробітника поліції графства Вілтшир
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Працівник поліції успішно пройшов курс лікування та повернувся до роботи.
Загалом від впливу Новачка постраждали двоє поліцейських.
Раніше Факти ICTV писали про те, хто стоїть за хіматакою в Солсбері.
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