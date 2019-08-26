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Протести в Гонконгу: поліція вперше застосувала вогнепальну зброю

Вперше проти учасників масових протестів, які тривають в Гонконзі з початку червня, застосували зброю.

протести в гонконзі

Поліція Гонконгу вперше застосувала вогнепальну зброю під час розгону груп демонстрантів в районі Цуен Ван в материковій частині міста.

Кілька інших офіцерів також направили зброю на протестувальників, які переслідували їх з палицями і жердинами.

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У поліції заявили, що співробітники правоохоронних органів відкрили попереджувальний вогонь по протестувальниках.

– Декілька офіцерів були доставлені в лікарню в результаті зіткнень, – повідомили в поліції.

Фото: Billy H.C. Kwok/Getty Images

До слова, антиурядовий протест у Гонконзі став наймасовішим. Під час демонстрації 18 серпня на вулиці міста вийшло близько 1,7 млн осіб.

Нагадаємо, що протести у Гонконзі тривають з червня. Причина демонстрацій – намір влади ухвалити закон, який дозволяє видачу правопорушників і злочинців владі КНР, де деяким може загрожувати страта.

Через протести у Гонконзі місцевий аеропорт призупиняв роботу, зараз він знову відкрив двері, проте 200 рейсів так і не були виконані.

З 9 по 12 серпня поліцейські заарештували 149 осіб.

Джерело: France Presse

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