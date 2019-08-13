PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Баррикады из тележек: протестующие в аэропорту Гонконга готовятся к столкновениям

В Гонконге во время акций протеста полиция арестовала 149 человек. Протестующие сделали баррикады из тележок, чтобы защититься от действий полиции.

Баррикады из тележек: протестующие в аэропорту Гонконга готовятся к столкновениям

Китай начал стягивать вооруженные силы к Гонконгу, где более двух месяцев продолжается политический кризис с многомиллионными протестами.

Из-за протестов в Гонконге местный аэропорт приостанавливал работу. Сейчас он вновь открыл свои двери, однако более 200 авиарейсов пришлось отменить.

Китайская народная вооруженная полиция (PAPF), размещена в Шэньчжэне, колоннами бойцовской техники прибыла на акции протеста, чтобы “навести порядок”.

В свою очередь митингующие соорудили баррикады из тележок для продуктов из супермаркета.

 

Читайте: Протесты в Гонконге: митингующие устроили транспортный коллапс

Обновленная информация о расписании рейсов будет публиковаться на сайте аэропорта.

Напомним, во время протестов в Гонконге правоохранители арестовали 149 человек.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Протесты в Гонконге: аэропорт возобновил работу, но отменили более 200 рейсов
Протесты в Гонконге: правоохранители арестовали 149 митингующих
Отменены все авиарейсы, полиция ловит протестующих: митинги в Гонконге
В Москве и Петербурге массово задерживают протестующих
Протесты в Москве: на акцию вышли тысячи людей
Протесты в России: города Сибири требовали свободных выборов
Баррикады на дорогах и отмена рейсов. Гонконг парализован из-за забастовки
В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка