В Гонконге во время акций протеста полиция арестовала 149 человек. Протестующие сделали баррикады из тележок, чтобы защититься от действий полиции.

Китай начал стягивать вооруженные силы к Гонконгу, где более двух месяцев продолжается политический кризис с многомиллионными протестами.

Из-за протестов в Гонконге местный аэропорт приостанавливал работу. Сейчас он вновь открыл свои двери, однако более 200 авиарейсов пришлось отменить.

Китайская народная вооруженная полиция (PAPF), размещена в Шэньчжэне, колоннами бойцовской техники прибыла на акции протеста, чтобы “навести порядок”.

В свою очередь митингующие соорудили баррикады из тележок для продуктов из супермаркета.

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Обновленная информация о расписании рейсов будет публиковаться на сайте аэропорта.

Напомним, во время протестов в Гонконге правоохранители арестовали 149 человек.