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Факты / Мир

КНДР произвела запуск двух ракет в сторону Японского моря

Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. Это уже восьмой пуск за последние несколько месяцев.

Кім Чен Ин

Как сообщают военные Южной Кореи, снаряды выпустили из провинции Пхенан-Намдо.

В Министерстве обороны Японии отметили, что у них нет информации о том, что баллистические ракеты попали на японскую территорию или в исключительную экономическую зону страны.

Запуски не повлияли на безопасность Японии.

Читайте: Из-за ракетных испытаний: в ООН призывают продлить санкции против КНДР

К слову, запуск ракет произошел после того, как Северная Корея заявила о готовности восстановить ядерные переговоры с США в конце сентября.

Ранее Факты ICTV писали о том, что 16 августа КНДР провела запуск двух ракет.

Источник: Yonhap

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