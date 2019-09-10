Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря. Это уже восьмой пуск за последние несколько месяцев.

Как сообщают военные Южной Кореи, снаряды выпустили из провинции Пхенан-Намдо.

В Министерстве обороны Японии отметили, что у них нет информации о том, что баллистические ракеты попали на японскую территорию или в исключительную экономическую зону страны.

Запуски не повлияли на безопасность Японии.

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К слову, запуск ракет произошел после того, как Северная Корея заявила о готовности восстановить ядерные переговоры с США в конце сентября.

Ранее Факты ICTV писали о том, что 16 августа КНДР провела запуск двух ракет.

Источник: Yonhap