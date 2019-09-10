Північна Корея запустила дві ракети у бік Японського моря. Це вже восьмий пуск за останні кілька місяців.

Як повідомляють військові Південної Кореї, снаряди випустили з провінції Пхенан-Намдо.

У Міністерстві оборони Японії зазначили, що у них немає інформації про те, що балістичні ракети потрапили на японську територію або у виключну економічну зону країни.

Запуски не вплинули на безпеку Японії.

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До слова, запуск ракет відбувся після того, як Північна Корея заявила про готовність відновити ядерні переговори з США в кінці вересня.

Раніше Факти ICTV писали про те, що 16 серпня КНДР провела запуск двох ракет.

Джерело: Yonhap