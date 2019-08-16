Северная Корея (КНДР) запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море.

В пятницу, 16 августа, Северная Корея провела запуск двух неопознанных ракет.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в море у своего восточного побережья.

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Характеристики ракет неизвестны.

К слову, в КНДР готовы начать новые переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

Источник: Аль-Джазира