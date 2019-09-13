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Факты / Мир

На Филиппинах разрешили стрелять в чиновников-взяточников

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки, но только не убивать.

Родріго Дутерте

Родриго Дутерте предложил кардинальный способ борьбы с коррупцией на Филиппинах.

– Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины, а чиновники требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть пистолет, можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств, – заявил президент страны.

При этом он заверил, что тем, кто выстрелит в коррупционера, грозит только серьезное физическое наказание, а не тюрьма.

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По его словам, если сотрудник его администрации попадется на взятках, он позволит обратившемуся с жалобой ударить виновного по лицу.

К слову, в Украине 5 сентября начал работу Высший антикоррупционный суд.

Источник: Manila Bulletin

ФотоRody Duterte

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