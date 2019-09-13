Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив громадянам стріляти в чиновників, що вимагають хабарі, але тільки не вбивати.

Родріго Дутерте запропонував кардинальний спосіб боротьби з корупцією на Філіппінах.

– Якщо ви платите податки, збори, мито, а чиновники вимагають хабар, вдарте їх. Якщо у вас є пістолет, можете стріляти в них, однак не вбивайте, тому що інакше ви можете не отримати помилування після розгляду справи, – заявив президент країни.

При цьому він запевнив, що тим, хто вистрілить в корупціонера, загрожує лише серйозне фізичне покарання, а не в’язниця.

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За його словами, якщо співробітник його адміністрації попадеться на хабарі, він дозволить людині, яка звернулася зі скаргою, вдарити винного по обличчю.

До речі, в Україні 5 вересня розпочав роботу Вищий антикорупційний суд.

Джерело: Manila Bulletin

Фото: Rody Duterte