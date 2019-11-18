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Протесты в Тбилиси: полиция разгоняет активистов водометом

В Тбилиси для разгона демонстраций правоохранители применили водомет.

Протесты в Тбилиси: полиция разгоняет активистов водометом

В Тбилиси правоохранители применили водомет против митингующих.

Участникам акции дали 30 минут, чтобы освободить территорию у здания парламента, но отказались выполнять эти требования.

Читайте: Протесты в Грузии: выборы 2020 пройдут по пропорциональной системе с 0% барьером

После применения водомета часть участников акции ушла, а часть вновь пытается оказывать сопротивление спецназу.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 ноября в Грузии возобновились акции протеста с требованием провести в стране досрочные парламентские выборы.

Источник: Грузия Online

Фото: Getty Images

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