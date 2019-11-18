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Факты / Мир

В Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы

В Китае зафиксировали уже третий случай заболевания бубонной чумой.

В Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы

В автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае зафиксировано несколько случаев заболеваний бубонной чумой.

По заявлению властей региона, болезнь зафиксирована у троих человек за месяц. Третий случай бубонной чумы обнаружен у 55-летнего мужчины, который съел плохо прожаренное мясо дикого кролика.

Комиссия по здравоохранению автономии заявила, что не нашла доказательств связи последнего случая заболевания с двумя предыдущими в Пекине.

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Между другими случаями, которые зафиксировали в Пекине 12 ноября, эксперты связи также не увидели.

Напомним, в Черкасской области мужчина отравился мухоморами, которыми лечился по советам народной медицины.

Источник: The Washington Post

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