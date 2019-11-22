Военные источники утверждают, что подводный взрыв в Южно-Китайском море вызвало не землетрясение.
21 ноября мощный подводный взрыв зафиксирован в Южно-Китайском море на глубине 50 метров.
По предварительным данным, мощность толчка была от десяти до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.
После взрыва на побережье Китая и на острове Тайвань наблюдалось повышение уровня радиации.
Военные источники исключают, что причиной взрыва могло быть землетрясение. Также высказывается предположение, что толчок мог нанести ущерб подводным лодкам США, которые несут дежурство в этом районе Мирового океана.
Читайте: Землетрясение в Стамбуле – десятки пострадавших и сотни поврежденных зданий
Власти США и Китая пока никак не прокомментировали происшествие.
Напомним, Россия перекинула в Северную Атлантику 10 подводных лодок, восемь из которых – атомные.
Источник: Hal Turner Radio Show