PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Мощный подводный взрыв зафиксирован в Южно-Китайском море

Военные источники утверждают, что подводный взрыв в Южно-Китайском море вызвало не землетрясение.

Мощный подводный взрыв зафиксирован в Южно-Китайском море

21 ноября мощный подводный взрыв зафиксирован в Южно-Китайском море на глубине 50 метров.

По предварительным данным, мощность толчка была от десяти до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

После взрыва на побережье Китая и на острове Тайвань наблюдалось повышение уровня радиации.

Военные источники исключают, что причиной взрыва могло быть землетрясение. Также высказывается предположение, что толчок мог нанести ущерб подводным лодкам США, которые несут дежурство в этом районе Мирового океана.

Читайте: Землетрясение в Стамбуле – десятки пострадавших и сотни поврежденных зданий

Власти США и Китая пока никак не прокомментировали происшествие.

Напомним, Россия перекинула в Северную Атлантику 10 подводных лодок, восемь из которых – атомные.

Источник: Hal Turner Radio Show

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Вибух у центрі Києва
Взрыв в центре Киева: в подьезде дома вылетели окна, повреждены стены
У Дніпрі у дворі багатоповерхівки чоловік підірвався на гранаті
В Днепре во дворе многоэтажки мужчина подорвался на гранате
В Бангладеш взорвался газопровод: семь погибших, десятки пострадавших
В Бангладеш взорвался газопровод: семь погибших, десятки пострадавших
У київському гуртожитку вибухнула грана
В киевском общежитии взорвалась граната: погибли двое мужчин
Теракт в Сирии: в результате взрыва автомобиля погибло 18 человек
Теракт в Сирии: в результате взрыва автомобиля погибло 18 человек
Взрывы в Балаклее: у одного из пострадавших ожоги 60% тела
Взрывы в Балаклее: у одного из пострадавших ожоги 60% тела
Взрывы в Балаклее: Разумков созвал комитет по нацобороне
Взрывы в Балаклее: Разумков созвал комитет по нацобороне
Взрывы в Балаклее: двое погибших, 5 пострадавших – что происходит на складах
Взрывы в Балаклее: двое погибших, 5 пострадавших – что происходит на складах
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка