Военные источники утверждают, что подводный взрыв в Южно-Китайском море вызвало не землетрясение.

21 ноября мощный подводный взрыв зафиксирован в Южно-Китайском море на глубине 50 метров.

По предварительным данным, мощность толчка была от десяти до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

После взрыва на побережье Китая и на острове Тайвань наблюдалось повышение уровня радиации.

Военные источники исключают, что причиной взрыва могло быть землетрясение. Также высказывается предположение, что толчок мог нанести ущерб подводным лодкам США, которые несут дежурство в этом районе Мирового океана.

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Власти США и Китая пока никак не прокомментировали происшествие.

Напомним, Россия перекинула в Северную Атлантику 10 подводных лодок, восемь из которых – атомные.

Источник: Hal Turner Radio Show