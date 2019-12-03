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Украина и РФ могут достичь большого прогресса: Трамп о нормандской встречи

Президент США Дональд Трамп отметил важность предстоящей встречи в нормандском формате.

Украина и РФ могут достичь большого прогресса: Трамп о нормандской встречи

По мнению американского президента, существует большая вероятность того, что Украине и России удастся достичь большого прогресса по Донбассу.

– Думаю, что встреча очень важная. Есть вероятность, что будет достигнут значительный прогресс, – сказал Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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По его словам, прогресс в переговорах важен как для Украины, так и для России.

– Это очень важно для Украины. Думаю, что это важно и для России, чтобы они разработали договор, договорились о мире. Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет, – добавил Дональд Трамп.

Напомним, встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже.

Накануне саммита президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание СНБО.

Источник: РИА Новости

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