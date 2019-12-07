Ничего не добились: Тунберг разочаровалась в экоактивизме

Грета Тунберг видит рост популярности экоактивизма, но все еще ждет реальных политических шагов.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пока не видит результатов растущей популярности экологических движений.

Об этом Тунберг заявила в преддверии конвенции ООН об изменении климата COP25 в Мадриде, пишет испанское издание Эль Паис.

– Если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились, – призналась девушка.

Экоактивистка считает, что мировые лидеры должны осознать безотлагательность в разрешении климатического кризиса и совершить необходимые политические действия.

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– Мы (движение экоактивизма. – Ред.) растем все больше и больше, и к нашим голосам прислушиваются все больше и больше, но, конечно, это не приводит к политическим действиям, – разочарована Тунберг.

Напомним, выступление Тунберг во время саммита Генассамблеи ООН стало новостью дня во многих мировых СМИ.