Нічого не добилися: Тунберґ розчарувалася в екоактивізмі

Ґрета Тунберґ бачить зростання популярності екоактивізму, але все ще чекає на реальні політичні кроки.

Шведська екоактівістка Ґрета Тунберґ поки не бачить результатів зростаючої популярності екологічних рухів.

Про це Тунберґ заявила напередодні конвенції ООН щодо зміни клімату COP25 у Мадриді, пише іспанське видання Ель Паїс.

– Якщо подивитися з певної точки зору, ми нічого не добилися, – зізналася дівчина.

Екоактівістка вважає, що світові лідери повинні усвідомити невідкладність у вирішення кліматичної кризи і зробити необхідні політичні дії.

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– Ми (рух екоактівізму. – Ред.) ростемо все більше і більше, і до наших голосів прислухаються усе більше і більше, але, звичайно, це не призводить до політичних дій, – розчарована Тунберґ.

Нагадаємо, виступ Тунберґ під час саміту Генасамблеї ООН став новиною дня у багатьох світових ЗМІ.