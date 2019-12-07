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Нічого не добилися: Тунберґ розчарувалася в екоактивізмі

Ґрета Тунберґ бачить зростання популярності екоактивізму, але все ще чекає на реальні політичні кроки.

Нічого не добилися: Тунберґ розчарувалася в екоактивізмі

Шведська екоактівістка Ґрета Тунберґ поки не бачить результатів зростаючої популярності екологічних рухів.

Про це Тунберґ заявила напередодні конвенції ООН щодо зміни клімату COP25 у Мадриді, пише іспанське видання Ель Паїс.

– Якщо подивитися з певної точки зору, ми нічого не добилися, – зізналася дівчина.

Екоактівістка вважає, що світові лідери повинні усвідомити невідкладність у вирішення кліматичної кризи і зробити необхідні політичні дії.

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– Ми (рух екоактівізму. – Ред.) ростемо все більше і більше, і до наших голосів прислухаються усе більше і більше, але, звичайно, це не призводить до політичних дій, – розчарована Тунберґ.

Нагадаємо, виступ Тунберґ під час саміту Генасамблеї ООН став новиною дня у багатьох світових ЗМІ.

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