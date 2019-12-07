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Факты / Мир

В Минске произошли стычки во время акции против интеграции с Россией

В Минске произошли стычки между протестующими против присоединения Беларуси к России и переодетыми правоохранителями.

В Минске произошли стычки во время акции против интеграции с Россией

В Минске более тысячи человек собрались на акцию протеста против интеграции с Россией на Октябрьской площади.

Протестующие хотели подняться на лестницу Дворца Республики, однако им преградили путь переодетые в гражданскую одежду правоохранители.

Переодетые правоохранители. Фото: скриншот Радио Свобода.

Во время стычки активисты против интеграции с Россией скандировали “Позор”, “фашисты”, “независимость” и “живет Беларусь”.

Читайте: Беларусь никогда не станет частью России – Лукашенко

После толкотни протестующие перебрались к лестнице Дома профсоюзов, который расположен рядом. “Охранники” стали преследовать толпу и мешать людям там.

Напомним, ранее появилась информация, что Совет министров Беларуси передал президенту Александру Лукашенко на утверждение проект программы действий по интеграции Беларуси и России.

Источник: Радио Свобода

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