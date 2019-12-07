У Мінську сталися сутички під час акції проти інтеграції з Росією

У Мінську сталися сутички між протестуючими проти приєднання Білорусі до Росії та перевдягненими правоохоронцями.

У Мінську більше тисячі людей зібралися на акцію протесту проти інтеграції з Росією на Жовтневій площі.

Протестувальники хотіли піднятися на сходи Палацу Республіки, однак їм перегородили шлях перевдягнуті у цивільний одяг правоохоронці.

Переодягнені правоохоронці. Фото: скріншот Радіо Свобода.

Під час сутички активісти проти інтеграції з Росією скандували “Ганьба”, “фашисти”, “незалежність” та “живе Білорусь”.

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Після штовханини протестувальники перебралися до сходів Будинку профспілок, що розташований поруч. “Охоронці” стали переслідувати натовп і заважати людям там.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що Рада міністрів Білорусі передала президенту Олександру Лукашенку на затвердження проект програми дій з інтеграції Білорусі та Росії.