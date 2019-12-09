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Факты / Мир

Десятки пострадавших и пропавших без вести: в Новой Зеландии извергается вулкан

В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана, в результате которого погиб один человек и еще более 20 пропали без вести.

Вулкан

Представитель благотворительной организации St John New Zealand, которая занимается предоставлением медицинских услуг, сообщила, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

В полиции заявили, что в момент извержения на самом острове или в непосредственной близости от него находились не менее 50 человек.

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Некоторых из них удалось перевезти на остров Северный, который расположен примерно в 50 км. Место нахождения других жителей остается неизвестным.

На Уайт-Айленд уже вылетели минимум семь спасательных вертолетов. Центр экстренной помощи был сформирован в больнице города Факатане.

С острова уже были эвакуированы 23 человека. Некоторые из них имеют травмы разной степени тяжести. Сейчас спасатели не могут возобновить операцию, поскольку идти на остров слишком опасно – он покрыт пеплом и вулканическим материалом.

Напомним, в Перу вулкан начал выбрасывать столбы пепла.

Источник: Deutsche Welle

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