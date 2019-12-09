Россия против расширения нормандского формата – МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России считают, что сейчас не стоит говорить о расширении нормандского формата.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение конфликта на Донбассе не является для России вопросом формата.

Потому РФ негативно относится к тому, чтобы расширить нормандский формат, в котором ведутся соответствующие переговоры.

– Не надо искать альтернативу. Надо идти по двум трекам: по треку безопасности – завершить наконец разведение сил, и по политическому – запустить процесс путем введения в действие формулы Штайнмайера, – сказал Грушко.

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Он добавил, что также необходимо принять решения, которые гарантируют устойчивость особого статуса Донбасса.

К слову, после встречи нормандской четверки в Париже состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, во время которых обсудят реализацию Минских договоренностей.

Пока неизвестно, сколько будет длиться встреча лидеров стран.