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Факты / Мир / Россия

Россия против расширения нормандского формата – МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России считают, что сейчас не стоит говорить о расширении нормандского формата.

мзс росії

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что решение конфликта на Донбассе не является для России вопросом формата.

Потому РФ негативно относится к тому, чтобы расширить нормандский формат, в котором ведутся соответствующие переговоры.

– Не надо искать альтернативу. Надо идти по двум трекам: по треку безопасности – завершить наконец разведение сил, и по политическому – запустить процесс путем введения в действие формулы Штайнмайера, – сказал Грушко.

Читайте: Встреча нормандской четверки в Париже (ОНЛАЙН)

Он добавил, что также необходимо принять решения, которые гарантируют устойчивость особого статуса Донбасса.

К слову, после встречи нормандской четверки в Париже состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, во время которых обсудят реализацию Минских договоренностей.

Пока неизвестно, сколько будет длиться встреча лидеров стран.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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