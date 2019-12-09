Встреча Зеленского с Путиным состоится после нормандского саммита

Двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится после завершения переговоров в нормандском формате.

По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, Владимир Зеленский и Владимир Путин отдельно встретятся в Елисейском дворце.

Ограничений по времени встреча не имеет. Главная ее цель – обсудить реализацию Минских соглашений.

Ранее также стало известно, что двусторонняя встреча планируется после совместной пресс-конференции четырех лидеров – канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

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К слову, ранее пресс-служба немецкого правительства подтвердила, что Ангела Меркель проведет отдельные встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Сначала она встретится с президентом России, а затем – с президентом Украины.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Париже состоится нормандский саммит. Все, что нужно знать о нормандской встрече ранее писали Факты ICTV.