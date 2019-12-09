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Факты / Мир

Встреча Зеленского та Путина закончилась

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина закончилась.

Встреча Зеленского та Путина закончилась

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина закончилась.

Переговоры длились примерно 1,5 часа. Путин заявил, что разговор с главой Украины прошел хорошо и он остался доволен.

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Реакция Зеленского пока не известна.

Елисейский дворец сообщает, что 5-10 минут Путин и Зеленский говорили тет-а-тет.

На встрече Путина и Зеленского также присутствовали министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, помощник Зеленского Андрей Ермак, а также министр энергетики РФ Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер и помощники Путина Владислав Сурков.

Ранее Факты ICTV писали, что Зеленский и Путин во время знакомства в рамках нормандского саммита пожали друг другу руки. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что рукопожатие было не под прицелами камер журналистов, а в кулуарах.

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