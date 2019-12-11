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Факты / Мир

Гренландия тает в семь раз быстрее, чем в 90-е – ученые

Из-за таяния Гренландии Мировой океан вырос на 10,6 миллиметра с 1992 года.

Гренландия тает в семь раз быстрее, чем в 90-е – ученые

Скорость таяния льда Гренландии с 1992 по 2018 год увеличилась в семь раз.

К такому выводу пришла международная группа полярных исследователей, которая проанализировала спутниковые снимки за последние почти 30 лет и сравнила изменения береговой линии острова.

89 ученых из 50 международных организаций установили, что 3,8 триллиона тонн льда Гренландии превратились в воду с 1992 года. Из-за этого Мировой океан вырос на 10,6 миллиметра.

Исследователи не ставили целью определить причину стремительного таяния Гренландии, однако это может быть связано с глобальным потеплением.

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Эксперты прогнозируют, что к концу XXI века талая вода с острова может привести к росту уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

К слову, нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю, заявила Всемирная метеорологическая организация ООН.

Источник: BBC

Фото: Dreamstime

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