Незважаючи на протести: у Франції підвищили пенсійний вік

В рамках пенсійної реформи у Франції вирішили підвищити вік виходу на пенсію з 62 до 64 років.
У Франції проводять пенсійну реформу, завдяки якій хочуть створити єдиний пенсійний режим замість 42.
Незважаючи на масові протести, в рамках зазначеної реформи французький парламент ухвалив рішення про підвищення пенсійного віку на два роки – до 64 років.
Також реформа призведе до скасування привілеїв, які зараз існують для окремих професій.
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Таким чином влада Франції сподівається побороти збільшення дефіциту у пенсійному фонді, який може зрости приблизно до €7 млрд до 2025 року.
Масові протести проти пенсійної реформи почалися в країні 5 грудня.
За різними оцінками, на акції виходять 500-800 тис. осіб у багатьох містах Франції. Далеко не всі з них проходять мирно та іноді закінчуються бійками з правоохоронцями.
Нагадаємо, 5 грудня у Франції почався масштабний страйк, учасники якого розбили вікна в декількох будівлях і вступали в сутички з поліцейськими.