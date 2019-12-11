Незважаючи на протести: у Франції підвищили пенсійний вік

В рамках пенсійної реформи у Франції вирішили підвищити вік виходу на пенсію з 62 до 64 років.

У Франції проводять пенсійну реформу, завдяки якій хочуть створити єдиний пенсійний режим замість 42.

Незважаючи на масові протести, в рамках зазначеної реформи французький парламент ухвалив рішення про підвищення пенсійного віку на два роки – до 64 років.

Також реформа призведе до скасування привілеїв, які зараз існують для окремих професій.

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Таким чином влада Франції сподівається побороти збільшення дефіциту у пенсійному фонді, який може зрости приблизно до €7 млрд до 2025 року.

Масові протести проти пенсійної реформи почалися в країні 5 грудня.

За різними оцінками, на акції виходять 500-800 тис. осіб у багатьох містах Франції. Далеко не всі з них проходять мирно та іноді закінчуються бійками з правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 грудня у Франції почався масштабний страйк, учасники якого розбили вікна в декількох будівлях і вступали в сутички з поліцейськими.