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Политик, актер и твит 2019 года: Twitter подвел итоги

Соцсеть Twitter подвела итоги года, назвав самого популярного политика, актера и самый популярный твит.

Политик, актер и твит 2019 года: Twitter подвел итоги

Президента США Дональда Трампа больше всех среди политиков обсуждали в Twitter в 2019 году. Об этом говорится в итогах года, которые подвела соцсеть.

Автором самого популярного твита стал японский миллиардер и коллекционер произведений искусства Юсаку Маедзава, который за репосты своего месседжа пообещал отдать миллион долларов. 100 победителей, определенных жеребьевкой, должны были получить по $10 тыс. Сообщение уже ретвитнули около 4,5 миллиона пользователей.

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Фильмом года в Twitter стал блокбастер Marvel Мстители: Финал, а больше всего внимания среди актеров уделили в 2019 году Тому Холланду, который играет Человека-паука в фильмах вселенной Marvel.

К слову, в апреле нынешнего года Twitter впервые удалил пост президента США Трампа.

Источник: Радио Свобода

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