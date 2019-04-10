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Twitter удалил пост Трампа из-за музыки

Впервые Twitter удалил твит президента США Дональда Трампа.

Twitter удалил пост Трампа из-за музыки

Твит Дональда Трампа был удален из-за незаконного использования песни Why Do We Fall из фильма о Бэтмене Темный рыцарь возвращается. Песню использовали без разрешения на использование авторского права одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов Warner Bros Pictures.

Именно эта композиция была использована в двухминутном промо-видеоролике для предвыборной кампании президента США в 2020 году.

Твит был удален вечером 9 апреля, но за время прибывания на странице Трампа ролик смогли посмотреть более миллиона людей.

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К слову, ранее Дональд Трамп написал свой самый короткий твитт и случайно создал новый интернет-мем.

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