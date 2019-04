Впервые Twitter удалил твит президента США Дональда Трампа.

Твит Дональда Трампа был удален из-за незаконного использования песни Why Do We Fall из фильма о Бэтмене Темный рыцарь возвращается. Песню использовали без разрешения на использование авторского права одного из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов Warner Bros Pictures.

Именно эта композиция была использована в двухминутном промо-видеоролике для предвыборной кампании президента США в 2020 году.

Твит был удален вечером 9 апреля, но за время прибывания на странице Трампа ролик смогли посмотреть более миллиона людей.

К слову, ранее Дональд Трамп написал свой самый короткий твитт и случайно создал новый интернет-мем.