Росія вплине на “Л/ДНР” для виконання рішень нормандської четвірки – Лавров

Росія збирається вплинути на “ЛНР” і “ДНР” для того, щоб виконувалися рішення, які були ухвалені на зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що потрібно виконати домовленості, яких досягли на нормандському саміті.

За його словами, Росія готова допомагати у питанні виконання домовленостей псевдореспубліками.

– Зокрема спонукатимемо “ДНР” і “ЛНР” до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання тих рішень, які узгоджуватимуться в Тристоронній контактній групі за пропозицією нормандського формату, – сказав Лавров.

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Він також вважає, що президент України Володимир Зеленський “прагне позитивних зрушень у відносинах з РФ”.

Лавров додав, що попри це в Україні є люди, які хочуть “перешкодити зазначеним прагненням Зеленського”

До слова, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар сподівається, що за результатом відеоконференції ТКГ вдасться домовитися про обмін полоненими до кінця року.