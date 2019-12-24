Потусторонний Париж: что скрывают мистические захоронения в городе

Днем в Париже проходят протесты. А под вечер улицы столицы любви заполоняют вездесущие туристы. Но под сияющими бульварами находится то, что местные называют подземным городом.

Бесконечная сеть катакомб под Парижем простирается почти на 300 километров. Там очень низкие потолки, влажность и воздух всегда +14. Повсюду – железные двери с решеткой, будто за ними прячут сплошную тайну. Встречаются и более древние средства – некоторые ветви катакомб заложены камнями.

То, что открывается дальше, может шокировать неподготовленных туристов. Сложенные друг к другу черепа, кости, которые образуют причудливые узоры. Когда-то власти Парижа перенесли в подземелье остатки сразу из трех городских кладбищ.

И не зря, потому что там похоронены жертвы бубонной чумы и кровавой Варфоломеевской ночи. Захоронение отделили по годам. Где-то там лежат кости революционера Робеспьера, литератора Рабле и физика и философа Паскаля. Но никаких монументов и фамилий.

В лабиринтах подземелья нашли тело часового, который заблудился в катакомбах. Его призрак периодически встречают местные – странная тень, которая иногда выходит пройтись по городу. И это не просто городская легенда.

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Могила всемирно известного спиритиста Кардека находится на знаменитом кладбище французской столицы – Пер-Лашез давно стал музеем из-за множества захоронений знаменитостей. Когда Кардек был жив, он сказал, что для того, чтобы у человека сбылось желание, нужно прийти на его могилу и положить на его бюст руку. Когда желание исполнится – принести на его могилу цветы. И действительно – на могиле всегда полно букетов. Их везут со всего мира в знак благодарности.

Всего на кладбище можно желание на любой вкус. Например, памятник знаменитого британского писателя Оскара Уайлда надо целовать, чтобы получить вечную любовь. На кладбище рядом покоятся писатель Бальзак, невероятная Эдит Пиаф. И могила, к которой до сих пор самое большое паломничество – известного бунтовщика, рок-музыканта Джима Мориссона. К французскому журналисту Виктору Нуара едут, так сказать, за мужским здоровьем.

За вечной жизнью в Париже идут в дом алхимика Николя Фламеля. Поползли слухи, что к нему попала тайная рукопись с инструкцией как создать философский камень. Но он тайну производства золота из ртути и свинца якобы унес в могилу. А вот со смертью алхимика связана одна из крупнейших парижских легенд. После смерти Николя Фламеля с женой видели по всему миру.

Чему здесь верить, чему нет? Французы, конечно, умеют создавать легенды, которые еще больше подогревают интерес к туристической жемчужине. И если весной в Париже паломничество влюбленных, то на зимние каникулы можно позволить себе приключения в стиле охотников за привидениями.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в одесских катакомбах пропали пятеро человек.