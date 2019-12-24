Потойбічний Париж: що приховують містичні поховання у місті

Вдень у Парижі тривають протести. А під вечір вулиці столиці кохання заполоняють усюдисущі туристи. Та під сяючими бульварами знаходиться те, що місцеві називають підземним містом.

Нескінченна мережа катакомб під Парижем простягається майже на 300 кілометрів. Там дуже низькі стелі, вологість і повітря завжди +14. Повсюди – залізні двері з ґратами, наче за ними ховають суцільну таємницю. Зустрічаються і давніші засоби застереження – деякі гілки катакомб закладені камінням.

Те, що відкривається далі, може шокувати непідготовлених туристів. Складені один до одного черепи, кістки, які утворюють чудернацькі візерунки. Колись влада Парижа перенесла у підземелля рештки одразу з трьох міських цвинтарів.

І не дарма, бо там спочили жертви бубонної чуми і кривавої Варфоломіївської ночі. Поховання відокремили за роками. Десь там лежать кістки революціонера Робесп’єра, літератора Раблє та фізика і філософа Паскаля. Але жодних монументів і прізвищ.

У лабіринтах підземелля знайшли тіло вартового, який заблукав у катакомбах. Його привид періодично зустрічають місцеві – дивна тінь, що інколи виходить пройтися містом. І це не просто міська легенда.

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Могила всесвітньо відомого спіритиста Кардека знаходиться на найзнаменитішому цвинтарі французької столиці – Пер Лашез, що давно став музеєм через безліч поховань знаменитостей. Коли Кардек був живий, він сказав, що задля того, аби у людини збулося бажання, потрібно прийти на його могилу і покласти на його бюст руку. Коли бажання здійсниться – принести на його могилу квіти. І дійсно – на могилі завжди повно букетів. Їх везуть з усього світу на знак подяки.

Загалом на кладовищі можна замовити бажання на будь який смак. Наприклад, пам’ятник знаменитого британського письменника Оскара Уайлда треба цілувати, щоб здобути вічне кохання. На цвинтарі поряд спочивають письменник Бальзак, неймовірна Едіт Піаф. Та могила, до якої й досі чи не найбільше паломництво – відомого бунтівника, рок-музиканта Джима Моріссона. До французького журналіста Віктора Нуара їдуть, так би мовити, за чоловічим здоров’ям.

За вічним життям у Парижі йдуть до будинку алхіміка Ніколя Фламеля. Поповзли чутки, що до нього потрапив таємний рукопис із інструкцією як виробити філософський камінь. Та він таємницю виробництва золота із ртуті та свинця начебто забрав у могилу. А от зі смертю алхіміка пов’язана одна з найбільших паризьких легенд. Після смерті Ніколя Фламеля с дружиною бачили по всьому світу.

Чому тут вірити, чому ні? Французи, звісно, вміють створювати легенди, які ще більше підігрівають інтерес до туристичної перлини. І якщо весною у Парижі паломництво закоханих, то на зимові канікули можна дозволити собі пригоди у стилі мисливців за привидами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в одеських катакомбах зникли п’ятеро людей.